Севастополец решил отправить власть в отставку с помощью взрыва

В Крыму задержали 22-летнего жителя Севастополя, решившего отправить власть в отставку с помощью взрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парень собирался взорвать железнодорожный мост через реку Черная в Инкермане. «Операцию» назначил на сентябрь – во время выборов в Госдуму. Таким образом он хотел заставить власть сложить свои полномочия.

В его квартире обнаружили детали, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Несостоявшийся террорист сейчас находится в психлечебнице – проходит экспертизу на вменяемость.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.06.21

«Эталонный» кризис: в Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы (ФОТО). / Крым и Севастополь оказались регионами с самым недоступным жильем. / В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»