Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 48 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 282 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 245 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. 5 случаев завезены из-за границы. От инфекции умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 48 тысяч 92 зараженных, что превышает 2,5% от всего населения республики. Жертвами ковида стали 1 тысяча 498 крымчан.

На этом фоне власти РК разрешили ряд массовых мероприятий: Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» ( с 1 по 31 июля) и межрегиональный этап соревнований Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере имени Гагарина ( 15 -16 июля, Евпатория).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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