В Крыму ФСБ задержала подозреваемых в крупном хищении средств госпредприятия

В Крыму ФСБ пресекла раскрыла деятельность группы, подозреваемой в хищении средств государственного коммунального предприятия.

Фигурантами уголовного дела стали трое мужчин, получивших не менее 19 млн рублей за работу, которая на самом деле выполнена не была.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в 2018 году госпредприятие заключило с коммерческой фирмой контракт на строительно-монтажные работы общей стоимостью 54 млн рублей. Исполнитель привлек в качестве субподрядчиков две компании с одним управляющим. Тот договорился с представителями госпредприятия и компанией, ответственной за приемку работ, внес недостоверные сведения о стоимости и объемах работ в акты, существенно завысив суммы. В результате заказчику был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Одного из фигурантов дела сотрудники ФСБ задержали в аэропорту при попытке покинуть Крым

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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