Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости ковида

Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий максимальный суточный результат (103 случая) был преодолен в конце минувшей недели, и с тех пор показатель неуклонно растет.

Так, за минувшие сутки в городе выявлено 117 вновь заболевших. От инфекции умерли трое.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрировано 16 тысяч 504 зараженных, жертвами ковида стали 733 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.06.21

Потери Кубани от ужесточения антиковидных ограничений для туристов могут достичь сотни миллиардов. / В Крыму ФСБ задержала подозреваемых в крупном хищении средств госпредприятия. / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 48 тысяч. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»