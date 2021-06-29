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Вторник, 29 июня 2021, 12:46 мск

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Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости ковида

Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий максимальный суточный результат (103 случая) был преодолен в конце минувшей недели, и с тех пор показатель неуклонно растет.

Так, за минувшие сутки в городе выявлено 117 вновь заболевших. От инфекции умерли трое.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрировано 16 тысяч 504 зараженных, жертвами ковида стали 733 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

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