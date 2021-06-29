В Ялте никак не могут решить проблему с водой

В Ялте никак не могут довести до нормативов водопроводную воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за плохого качества водопроводной воды детские сады в Ялте останутся закрытыми минимум до 5 июля.

Остаются закрытыми и пляжи: на 83 прибрежных территориях в Керчи и Ялте купаться категорически запрещено. Роспотребнадзор ежедневно мониторит качество воды, но во многих местах грязь видно невооруженным глазом.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 29.06.21

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