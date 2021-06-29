В Ялте обвалилась дорога и осыпается целый поселок

В Ялте после наводнения обвалилась дорога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Кореиз возле дома №19 на улице Токмаковых. Это место сразу стало достопримечательностью: туристы ходят туда делать селфи, в том числе и ночью.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил по ночам выставлять рядом с обвалом патруль, чтобы не допустить происшествий.

Сложная обстановка отмечается и в Васильевке: там зафиксировано два активных оползня. Если не предпринять кардинальных мер, поселок будет осыпаться. По мнению специалистов Центра оценки сейсмической и оползневой опасности, этот населенный пункт необходимо укреплять.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 29.06.21

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