Проблема на 4 млрд: в Крыму выявили массовое разрушение русел рек

В Крыму выявили массовое разрушение русел рек. Об этом заявила руководитель Центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяна Горелова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы предотвратить повторение июньских потопов, русла нужно расчистить, укрепить, а также провести противооползневые мероприятия.

На это потребуется около 4 млрд рублей.

«Предварительный расчет объемов: 80,3 тысяч кубометров расчистки. И ориентировочная стоимость работ, примерно – 172,14 миллиона рублей, – сообщила Горелова. – Берегоукрепительные мероприятия по руслам рек будут включать примерно 8 километров со стоимостью 3,275 миллиарда рублей. Еще порядка 400 миллионов рублей нужно на противооползневые мероприятия».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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