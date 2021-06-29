Крымского серийного педофила уличили в новых преступлениях в отношении малолетних

Крымского серийного педофила уличили еще в нескольких преступлениях в отношении малолетних.

Года назад жителя Керчи 1995 года рождения признали виновным в 44 эпизодах преступлений, среди которых действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния детей, не достигших 14-летнего возраста, а также изготовление и оборот порнографических материалов.

Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы и отправили в колонию строгого режима.

Сейчас следователи установили его причастность еще к серии подобных эпизодов:

«С 2015 по 2018 годы керчанин выходил со своего мобильного телефона в социальные сети, вел переписку на непристойные темы с ученицами младших классов из Калужской, Челябинской, Курской, Костромской областей, Республики Бурятия, Нижнего Новгорода и других регионов, отправляя им материалы порнографического характера, требуя от них ответных действий. Всего пострадавшими по уголовному делу признаны 24 несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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