В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов

В Севастополе существенно сократились объемы строительства многоквартирных домов. Об этом заявил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году было выдано всего четыре разрешения на строительство МКД. В денежном выражении объемы отрасли снизились более чем на 60%.

«Отсутствие выданных разрешений на строительство негативно сказывается на валовом региональном продукте», – отметил Жукалов, добавив, что содействовать уплотнительной или точечной застройке, чего часто добиваются застройщики, тоже нецелесообразно.

По словам чиновника, новые площадки под жилищное строительство будут сформированы после утверждения правил землепользования и застройки.

Напомним, Севастополь занимает последнее место в России по доступности жилья.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 30.06.21

Российские авиакомпании могут отменить до 50% рейсов в Краснодарский край. / Российские «сушки» отпугнули нидерландский фрегат от Крыма. / Проблема на 4 млрд: в Крыму выявили массовое разрушение русел рек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»