Российские «сушки» отпугнули нидерландский фрегат от Крыма

Нидерланды обвинили Россию в «имитации атак» на голландский корабль в Черном море. Инцидент произошел 24 июня, на следующий день после вторжения британского эсминца в территориальные воды России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нидерландский фрегат Evertsen вошел в Черное море в составе британской ударной группы для участия в учениях НАТО и последующего перехода в Южную Азию.

По данным Минобороны, нидерландский фрегат Evertsen сменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, были подняты в воздух истребили Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролетов военных самолетов корабль сменил курс и начал движение от границы с Россией, отметили в ведомстве.



24 июня около 15 часов корабль, находясь к юго-востоку от Крыма, сменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, были подняты в воздух истребили Су-30 и бомбардировщики Су-24, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ. После этих маневров фрегат начал отдаляться от границы с РФ.



В министерстве обороны Нидерландов заявили, что Россия создала опасную ситуацию на Черном море: «Самолеты неоднократно доставляли беспокойство экипажу Evertsen в период с 15:30 по 20:30 по местному времени, – утверждают в ведомстве. – Они пролетали в опасной близости и очень низко, осуществляя имитацию атак. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса «воздух – поверхность», предназначенными для поражения целей с воздуха». Голландцы также пожаловались, что после появления российских самолетов на Evertsen вышло из строя электронное оборудование.

В Минобороны РФ подчеркивают: самолеты, пролетая вблизи фрегата ВМС Нидерландов в Черном море, не нарушили ни одного международного правила.

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 29.06.21

Проблема на 4 млрд: в Крыму выявили массовое разрушение русел рек. / В Ялте обвалилась дорога и осыпается целый поселок. / В Ялте никак не могут решить проблему с водой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»