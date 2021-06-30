В Крыму пресекли деятельность подпольных оружейников

В Крыму пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю, отец и сын занимались переделкой и реставрацией оружия и боеприпасов в собственной квартире. В качестве исходного материала использовали то, что извлекли из грунта в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также приобрели у неустановленных лиц.

Дома у самозваных оружейников изъяли около 2 килограммов взрывчатых веществ, 3 электродетонатора военного назначения, 2 самодельных взрывных устройства, а также патроны различного калибра и предметы, внешне схожие со стрелковым оружием и его частями. Часьт изъятого направили на баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222, части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.06.21

В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов. / Российские авиакомпании могут отменить до 50% рейсов в Краснодарский край. / Российские «сушки» отпугнули нидерландский фрегат от Крыма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»