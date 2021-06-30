Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 1,5 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 зараженных приехали из-за границы. От инфекции умерли 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 48 тысяч 386 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 505 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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