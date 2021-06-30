Каждый сотый, приезжающий в Крым с Украины, заражен коронавирусом

Каждый сотый, приезжающий в Крым из Украины, заражен коронавирусом, но пытается это скрыть.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне поток пребывающих на полуостров из соседнего государства вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, при пересечении границы нужно предъявить результаты ПЦР-теста.
Выборочное тестирование показало, что 0,6% тех, кто предъявил отрицательные результаты, на самом деле заражены. Во въезде на полуостров им было отказано.
Отметим, что за минувшую неделю в Крым из-за границы приехали 37 заболевших, 70% из них – из Украины.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.06.21
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