Каждый сотый, приезжающий в Крым с Украины, заражен коронавирусом

Каждый сотый, приезжающий в Крым из Украины, заражен коронавирусом, но пытается это скрыть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне поток пребывающих на полуостров из соседнего государства вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, при пересечении границы нужно предъявить результаты ПЦР-теста.

Выборочное тестирование показало, что 0,6% тех, кто предъявил отрицательные результаты, на самом деле заражены. Во въезде на полуостров им было отказано.

Отметим, что за минувшую неделю в Крым из-за границы приехали 37 заболевших, 70% из них – из Украины.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.21

Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 1,5 тысячи. / В Крыму пресекли деятельность подпольных оружейников. / В Севастополе резко сократились объемы строительства многоквартирных домов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»