Кино и видеосъемки в Ялте стали платными и только по спецразрешению

В Ялте решили заработать на кино- и видеосъемке: теперь для этого придется получать специальное разрешение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация города утвердила «Порядок выдачи согласований на проведение кино- и видеосъемок на территориях общего пользования муниципального образования».

Согласно этому документу, съемки для создания документальных и художественных фильмов, телепрограмм и телесериалов, развлекательных передач, музыкальных клипов, рекламных роликов и прочие считаются коммерческими, поэтому за них будут требовать предоплату.

Съемки новостных сюжетов «для информирования общественности о важных событиях в жизни Республики Крым и муниципального образования» признаны некоммерческими и могут осуществляться безвозмездной основе, но для них тоже нужно получить разрешение.

Заявки на согласование съемки на территории памятников истории и культуры, а также если в процессе будут участвовать более 50 человек, должны подавать в администрацию Ялты не менее чем за 20 рабочих дней до момента съемки, в остальных случаях – не менее чем за 15 рабочих дней.

Отдельно в документе прописаны правила заезда специального транспорта для проведения кино- и видеосъемок на гранитное покрытие набережной имени Ленина, улицы Пушкинской и Приморского парка: за каждый автомобиль придется платить 540 рублей в день. Полученные деньги чиновники обещают направлять на восстановление поврежденного гранитного покрытия.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 30.06.21

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