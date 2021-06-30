В Севастополе пациент «скорой помощи» напал на медиков

В Севастополе пациент «скорой помощи» напал на врачей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ Росгвардии по РКи Севастополю, 64-летний пациент был пьян, хамил и говорил гадости медикам и мешал их работе.

Когда его привезли в приемный покой горбольницы №1, мужчина продолжил дебош и несколько раз ударил фельдшера. Пришлось вызывать Росгвардию.

Только после этого мужчине удалось оказать медицинскую помощь.

Ялта, Олег Яковенко

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