Севастополь и Крым опять отличились по стоимости бензина

Севастополь стал лидером России по стоимости бензина АИ-98.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым и Севастополь вошли в первую тройку регионов по этому показателю еще накануне летнего сезона, однако самая высокая цена отмечалась на Сахалине.

Но уже к середине июня Севастополь вышел на первую позицию. Так, по данным ФСГС России на 15 июня, которые приводит telegram-канал «Территория Крым», цена 1 литра бензина АИ-98 в Севастополе составляла 62 рубля 94 копейки, на Сахалине – 62 рубля 2 копейки, в Крыму – 60 рублей 24 копейки.

В остальных российских регионах цена 1 литра этого вида топлива ниже 60 рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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