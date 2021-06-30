Ковид в Крыму молодеет, тяжелеет и стремительно растет

В Крыму продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 23 по 30 июня в РК выявлено 1 тысяча 726 вновь заболевших коронавирусом, это на 45% больше чем за предыдущую семидневку. Диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 1 тысяче 327 крымчанам (+33%).

Темпы прироста заболеваемости в РК составляют 0,53 – это один из самых высоких показателей в России. При этом в Джанкойском районе данный показатель составляет 0,7; в Ялте и Бахчисарайском районе – 0,8, а в Судаке – 1,53.

Показатель заболеваемости в РК на сегодняшний день составляет 90 зараженных на каждые 100 тысяч населения, в Судаке – 132, Алуште – 158, Бахчисарайском районе – 176, в Ялте – 189.

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в целом за последние 3 недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза, в Судаке – в 4 раза, в Бахчисарайском районе – в 5 раз.

Медики отмечают, что ковид стремительно молодеет: сегодня самая высокая заболеваемость отмечается в возрастных группах 18 – 27 и 30 – 49 лет.

Усиливается тяжесть течения инфекции: за неделю госпитализировано 585 человек (на 10% больше), при этом число госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом увеличилось на 60%. От ковида скончались 43 человека, что выше уровня предыдущей недели на треть.

Симферополь, Лиана Макоба

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