Главный законодатель Крыма предложил «продавить» вакцинацию от ковида через работодателей

Вакцинация от коронавируса в Крыму идет слишком медленно, чтобы надеяться на улучшение ситуации с заболеваемостью в ближайшее время. Об этом заявила глава республиканского управления Росптребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для создания более-менее устойчивого коллективного иммунитета в РК необходимо, чтобы прививки получили не менее 1 млн крымчан. Пока план выполнен менее чем на 34%, при этом 60% привившихся – это люди старше 60 лет, а коронавирус все чаше «нападет» на людей работоспособного возраста. Самые низкие темпы вакцинации отмечены в Симферопольском районе и Старом Крыму.

Наметилась тревожная тенденция – растет число тех, кто не приходит за второй прививкой, а одной дозы недостаточно, чтобы сформировать устойчивый иммунитет.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, необходимо увеличить темпы вакцинации в республике в 3 раза. Но ажиотажного спроса на вакцину пока не наблюдается.

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил: «Очевидно, что уговорить поставить прививку мы не сумеем». И предложил давить через работодателей. О том, что принудительная вакцинация запрещена Конституцией РФ, главный законодатель Крыма проигнорировал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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