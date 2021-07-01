Отдаёмся, кому хотим: Зеленский заявил о самостоятельности Украины

Все свои внешнеполитические вопросы Украина решает сама, исходя из собственных интересов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Владимира Путина о внешнем управлении Украиной из Вашингтона, Берлина и Парижа.

По его словам, заявление президента РФ – это всего лишь «пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России».

Ранее тезис президента России о внешнем управлении Украиной прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам,внешнеполитическая позиция президента Зеленского основана на том, чтобы Украина не управлялась из Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.21

Зеленский отрицает единство украинцев и россиян. / В Крыму ребенка убило футбольными воротами. / Суточная выявляемость коронавируса в Крыму превысила 300 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»