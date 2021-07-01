В одном из популярных курортных городов Крыма могут ввести полный локдаун

В связи с резким ростом заболеваемости ковидом в Судаке могут ввести полный локдаун. Об этом заявил городской администрации Игорь Степиков.

Как уже сообщал «Новый День», город лидирует в Крыму по темпам прироста коронавируса: этот показатель составляет 1,53 при среднереспубликанском 0,53.

За последние 3 недели заболеваемость выросла в 4 раза.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом», – предупредил Степиков.

Комментируя это заявление, судакчане отмечают, что в городе очень много туристов: «Людей как селёдки в бочке на пляже и набережной…» «А как быть с набитыми битком автобусами – где социальная дистанция? Заразиться на ура можно не только на пляже: там хоть мало-мальски есть свежий воздух, сквознячок, а в транспорте-то замкнутое пространство...»

При этом сообщается, что масочный режим практически не соблюдается.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 01.07.21

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