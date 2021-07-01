Суточная выявляемость коронавируса в Крыму превысила 300 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 219 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 7 приехали из-за границы. Умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 48 тысяч 687 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 513 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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