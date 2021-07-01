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Четверг, 1 июля 2021, 13:38 мск

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Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам

Июньские осадки на Южном берегу Крыма стали крупнейшими за последние 100 лет. Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди на ЮБК шли с середины месяца. Только за 2 дня – 18 и 26 июня – в Ялте выпало около 4 месячных норм.

«Последний раз такие события наблюдались на Южном берегу в 1910 году. Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз», – рассказала Любецкая.

По словам синоптика, начало июля в Крыму тоже будет дождливым. Уже к концу текущей недели очередной циклон принесет на полуостров грозы и ливни. Особенно сильные осадки прогнозируются в центральных, южных и восточных районах Крыма. Температура воздуха слегка понизится.

Такая погода подержится примерно неделю, а потом снова будет сухо и жарко.

Симферополь, Лиана Макоба

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