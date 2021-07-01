В Крыму закрыли почти все офисы «Мои документы»

В Крыму до особого распоряжения закрыли большинство офисов «Мои документы». Соответствующие изменения внесены в указ главы РК «О введении режима повышенной готовности».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК работает более 300 офисов, работать в ближайшее время будут только 15. В правительстве ограничения объясняют распространением коронавирусной инфекции.
По предварительной записи и талонам будут принимать по следующим адресам:
Алушта
поселок Партенит, улица Парковая – 1;
Бахчисарайский район
поселок Куйбышево, улица Ленина – 9;
Белогорский район
поселок Зуя, улица Шоссейная – 64;
Джанкойский район
село Изумрудное, улица Свободная – 33;
Кировский район
город Старый Крым, улица Ленина – 70;
Красногвардейский район
– поселок Октябрьское, улица Кондрашина – 22, квартира 3;
– село Восход, улица Юбилейная, 12, помещение 38;
Ленинский район
город Щелкино, дом 46;
Сакский район
поселок Новофедоровка, улица Героев – 2;
Симферополь
поселок Грэсовский, улица Кржижановского – 24;
Симферопольский район
– поселок Гвардейское, улица Карла Маркса – 63;
– село Трудовое, улица Зеленая – 1в;
– село Мирное, улица Белова -1;
– поселок Николаевка, улица 54-й Батареи – 2а;
Феодосия
поселок Приморский, улица Гагарина – 15.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 01.07.21
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