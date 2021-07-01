Власти Крыма заявили о рекордном росте турпотока: за первое полугодие 2021 в республике отдохнули 3 млн 289,2 тыс человек, что на 40% превышает показатели года 2019.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне, по официальным данным, приехали 1 млн 330 тыс туристов.

Глава Крыма Серегей Аксенов заявил о рекордном росте турпотока в Крым. Гостиницы и отели загружены на 95 %.

«60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% – авиасообщением; 8% – по железной дороге», – заявил Сергей Аксенов.

Любопытно, что в своей статистике он не учел прибывших из Украины, хотя это количество тоже выросло, а в предыдущие годы на их долю приходилось не менее 10% турпотока.

По словам Аксенова, гостинцы в минувшем месяце были загружены на 80% – 95%.

Отметим, Крым является одним из лидеров России по темпам прироста коронавируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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