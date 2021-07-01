Глава одного из районов Крыма ушел в отставку и будет объясняться с ФСБ

Глава Сакского района Михаил Слободяник написал заявление об увольнении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желание уйти в отставку у чиновника возникло после беседы с главой РК.

В свою очередь Сергей Аксенов обратился в ФСБ, СК и прокуратуру с просьбой проверить законность решений районной администрации. В первую очередь, речь идет о генеральных планах прибрежных территорий. Кроме того, правоохранительные органы оценят позицию чиновников по бесконтрольной продаже земли в районе.

Отметим, что серьезные жалобы на действия районной власти звучали неоднократно, но глава Крыма обратил на них внимание почему-то только сейчас.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.07.21

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