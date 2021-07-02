Киев решил обложить крымчан украинскими налогами

Украина упразднила в Крыму свободную экономическую зону (СЭЗ). Накануне Верховная рада большинством голосов признала утратившим действие закон о создании СЭЗ от 12 августа 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот закон предусматривал на полуострове особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины в течение 10 лет, а также устанавливал особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц, действия валютного и платежного режимов.

В частности, все граждане Украины, имеющие в Крыму прописку, приравнивались к иностранцам и освобождались от налогов и сборов. Теперь украинское законодательство распространяется на них в полном объеме.

Кроме того, регулирует порядок пересечения границы с Крымским полуостровом: украинцам разрешено свободно посещать Крым лишь через контрольные пункты въезда-выезда – для этого они должны предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий гражданство.

Иностранцы должны будут предъявлять на границе паспорт своего государства и специальное разрешение.

Все эти положения вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования документа.

Напомним, Киев считает гражданами Украины практически всех жителей Крыма.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.07.21

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