Начнут с элитных: в Ялте открывают пляжи

Сегодня в Большой Ялте откроют ряд пляжей.

Как уже сообщал «Новый День», во время потопа 18 июня и ливней 26 июня в море было смыто большое количество грязи и мусора. В связи с этим купание на всей территории региона было запрещено до особого распоряжения. На текущей неделе Роспотребнадзор пришел к выводу, что в отдельных местах морская вода уже соответствует САНПиН, и разрешил открыть некоторые прибрежные территории.

В «белом списке» 22 пляжа. В первую очередь, это пляжи элитных отлей и ведомственных санаториев: «Мрия», «Крымский бриз», «Понизовка», «Южный».

Кроме того, нет проблем на пляжах «Парк-Форос», «Дача «Тессели», «Горное солнце» и ряде других. При этом купаться на пляже «Воронцовские купальни» по-прежнему не рекомендуется.

Отметим, что решение об открытии пляжей должна принять администрация города. Сообщить о соотвествующем решении Янина Павленко обещала сегодня.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 02.07.21

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