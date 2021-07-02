Придется раскошелиться: вступили в силу новые правила въезда из России в Украину

Со 2 июля 2021 вступили в силу новые правила въезда из России в Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня все, пересекающие границу, обязаны сдавать в пунктах пропуска экспресс-тест на коронавирус, если они находились на территории России более 7 дней. Это касается и украинцев, и иностранцев.

Кроме того, сдавать тесты, не зависимо от времени пребывания в России, придется и жителям Донбасса, живущим на территориях, называемых Украиной «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Стоимость теста составляет 400 – 600 гривен (от 1 тыс до 1,6 тыс рублей по сегодняшнему курсу или 15 – 22 долларов США). Никакие результаты анализов, сделанные до пересечения границы, не принимаются.

От сдачи тестов освобождены:

• дети до 12 лет,

• беженцы,

• работники дипломатических представительств и члены их семей,

• водители и члены экипажа грузовиков и автобусов, которые осуществляют регулярные и нерегулярные перевозки,

• военнослужащие государств-членов НАТО.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.07.21

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