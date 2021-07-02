Заболеваемость ковидом в Крыму за 3 месяца выросла почтив 3 раза

В Крыму за сутки зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 224 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 больных приехали из-за рубежа. От инфекции умерли 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость коронавирусом в РК за последние 3 месяца выросла в 2,7 раза: если за март было зафиксировано 1 тысяча 922 новых случая, то только за последнюю неделю июня – более 2 тысяч 100, а в целом за первый месяц лета заболели 5 тысяч 109 человек, умерли от коронавируса 155. Летальность составила 3,1%.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 48 тысяч 995 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 519 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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