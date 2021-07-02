Севастополь продолжает бить рекорды выявляемости коронавируса

Севастополь продолжает бить рекорды суточной выявляемости коронавируса: 1 июля зарегистрировано 119 новых случаев. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Скончались 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с маем заболеваемость выросла в 2 раза – до 1 тысячи 775 случаев за июнь.

Всего с начала пандемии в Севастополе зафиксировано 16 тысяч 852 инфицированных, от ковида умерли 744 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 02.07.21

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