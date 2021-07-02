В выходные в Крыму ожидаются град и сильные ливни

Выходные в Крыму будут дождливыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главное управление МЧС по Республике Крым распространило очередное штормовое предпреждение.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидается сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм осадков), грозы, местами крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду», – сообщили в ведмостве.

При этом в центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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