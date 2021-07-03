В Россию запретили ввозить с Украины сахар, макароны и пальмовое масло

В Россию запретили ввозить с Украины сахар, макароны, мороженое и другие продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство России расширило список продукции, запрещенной к ввозу с территории Украины (перечень был утвержден 29 декабря 2018 года). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «ченый» список вошли сахар, какао-паста, макароны, майонез, кетчуп, смешанные приправы, супы и готовые бульоны, минеральная вода, лимонады, мороженое, мюсли, ферменты, ячмень, пальмовое масло, мясные консервы, ракообразные и моллюски.

Под запрет попали жмыхы, продукты для кормления животных, а также лесоматериалы, ящики, коробки и прочая упаковочная и погрузочная тара.

Напомним, ограничения вводится в соответствии с указом президента РФ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и компаний из России.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.07.21

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