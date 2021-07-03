Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 49 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 316 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 8 заболевших приехали из-за рубежа. От инфекции умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 49 тысяч 311 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 527 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.21

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