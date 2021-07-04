Крым снова заливает, реки вышли из берегов

Крым снова заливает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощный циклон принес на полуостров сильные ливни. Дожди начались вчера вечером, лили всю ночь и половину сегодняшнего дня.

В Севастополе связи с ухудшением погодных условий в Севастополе создан оперативный штаб во главе с вице-губернатором Николаем Жигулиным.

«Есть подтопления: снова улицы Кривошты и Вергасова, – рассказала глава Ялты Янина Павленко. – Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов».

В Красногвардейском районе подтоплены два подвала многоквартирных домов в поселке Красногвардейское и селе Петровка. На месте работают мотопопмы, откачивают воду.

Сильный ливень прошел в центре Феодосии, сообщений о подтоплениях пока не поступало.

Больше всего от стихии пострадал Бахчисарайский район.

Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. В зоне риска оказались 10 домов в селе Счастливое, под угрозой подтопления села Плотинное и Соколиное.

На 15 см затопило подвал Бахчисарайского психоневрологического интерната. Воду откачивает мобильная группа ГУ МЧС по РК, необходимости в эвакуации пациентов пока нет.

В селе Куйбышево затопило дорогу.

В районе пещерного города Эски-Кермен сель заблокировал шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.

По поручению главы Крыма в Бахчисарайский район выехали вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства Михаил Храмов.

Отметим, что штормовое предупреждение в Крыму сохраняется на ближайшие сутки.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни(30-50 мм в западных, южных, восточных и центральных районах), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с, – сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – 4-5 июля в г. Симферополе ожидается сильный ливень(более 30 мм), гроза, град, шквал 20-25 м/с. 4-5 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.21

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