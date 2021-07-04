В Крыму человека унесло селевым потоком

В Бахчисарайском районе Крыма двух человек смыло селевым потоком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в районе выпало полторы месячных нормы осадков, реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов, сошли несколько селей. Подтоплены психоневрологический интернат в Бахчисарае и десятки частных домов в разных селах. Население эвакуируют.

В селе Куйбышево подтоплено 50 домов. Потоком воды смыло двух женщин. Одну удалось вовремя извлечь из воды, она госпитализирована. Вторую сначала объявили погибшей, но сейчас она официально числится пропавшей без вести.

Напомним, во время наводнения в Ялте 18 июня погиб молодой мужчина, пожилую женщину снесло бурным потоком. Ее до сих пор не нашли.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 04.07.21

Зеленский взобрался на борт американского эсминца и потряс кулаками в сторону Москвы. / Песков объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским. / Зеленский угрожает Крыму ударными турецкими беспилотниками. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»