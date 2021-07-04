Ливни в Крыму ближайшие 2 дня не прекратятся

В ближайшие два дня в Крыму вновь ожидаются сильные дожди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон, накрывший полуостров, задержится на 5 и 6 июля. В разных районах ожидаются грозы и ливневые дожди – от умеренных до очень сильных. Осадки прекратятся только в среду, установится жаркая погода.

Напомним, сегодня в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков, что составляет полторы месячных нормы. урный поток воды унес двух женщин. Одну удалось спасти, вторую пока не нашли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.07.21

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