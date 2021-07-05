К ликвидации последствий наводнения в Крыму привлекли спасателей из других регионов

К ликвидации последствий наводнения в Бахчисарайском районе Крыма привлекли группировку Донского спасательного центра.

Как уже сообщал «Новый День» , накануне в горных районах Крыма и предгорьях привлекли выпала почти двухмесячная норма осадков. Подтоплено несколько населенных пунктов. Больше всего досталось Бахчисарайскому району. Вода залила более 100 частных и многоквартирных домов. Некоторые здания разрушены, некоторые сдвинуты с места.

Из зоны подтопления эвакуировано 164 человека, включая 31 ребенка. Один человек госпитализирован, один пропал без вести.

Сейчас сотрудники МЧС расчищают русло реки, откачивают воду из зданий. Группировка, привлеченная для ликвидации последствий, включает более 200 человек и 50 единиц техники.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, дождливая погода продержится на полуострове еще 2 дня.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 05.07.21

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