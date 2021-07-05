В Крыму зарегистрировано 337 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 293 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. От ковида умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК официально зафиксировано 49 тысяч 979 инфицированных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 544 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.07.21

К ликвидации последствий наводнения в Крыму привлекли спасателей из других регионов. / Ливни в Крыму ближайшие 2 дня не прекратятся. / Минздрав: Привитые от коронавируса не могут считаться безопасными для окружающих. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»