В Крыму нашли женщину, унесенную бурным потоком

В Бахчисарайском районе нашли тело женщины, пропавшей во время наводнения.

Как уже сообщал «Новый День» , в горных районах и предгорьях Крыма выпала почти двухмесячная норма осадков. Реки начали выходить из берегов.

В поселке Куйбышево бурным потоком смыло двух женщин. Одну из них удалось спасти, вторая до сих пор числилась пропавшей без вести.

По информации ГСУ СК РФ ПО РК и Севастополю, тело нашли в окрестностх села Малое Садовое – в 2 километрах от того места, где женщину сбило с ног потоком.

Напомним, что 18 июня подобным образом пропала и жительница Ялты. Ее тело до сих пор не обнаружено.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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