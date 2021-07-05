Коварный тягун: в море погибли ребенок и две мужчин, еще трое пропали

В Краснодарском крае в море погибли три человека, еще трое пропали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на пляже Ибица в селе Витязево под Анапой.

13-летний мальчик решил искупаться в море, его начало уносить тягуном, на помощь бросились отец и друг семьи. Но мужчины не смогли справиться с течением , и, как и мальчик, утонули.

Еще три человека, пытавшиеся им помочь, пропали. Для розыска последних организована спасательная операция. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, что тягун, или отбойные течения, считаются самыми опасными из прибрежных течений. Тягун образуется в результате оттока воды, принесенной к берегу волнами. Если в тягун попадает человек, волна, откатываясь, уносит его в море.

Анапа, Олег Яковенко

Анапа. Другие новости 05.07.21

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