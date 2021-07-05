В Севастополе установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: за сутки выявлен 121 новый случай, 4 человека скончались.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, темп прироста составляет 0,71. В городе для ковидных больных развернуто 841 койка, 85% из них уже занято. В тяжелом состоянии находятся 37 горожан.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрировано 17 тысяч 211 зараженных, от инфекции умерли 756 человек. Летальность на сегодняшний день составляет 4,4%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.07.21

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