Крымчанин убил 1,5-годовалую малышку, чтобы не плакала

В Крыму утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Бахчисарайского района, обвиняемого в убийстве дочери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина неоднократно избивал свою 1,5-годовалую дочь, ставил ее в угол. Однажды малышка сильно плакала, и папаша, чтобы ребенок замолчал, начал его душить.

Девочка погибла.

Прокуратура направила дело в суд.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 05.07.21

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