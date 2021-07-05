Крымчанин убил 1,5-годовалую малышку, чтобы не плакала

В Крыму утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Бахчисарайского района, обвиняемого в убийстве дочери.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина неоднократно избивал свою 1,5-годовалую дочь, ставил ее в угол. Однажды малышка сильно плакала, и папаша, чтобы ребенок замолчал, начал его душить.
Девочка погибла.
Прокуратура направила дело в суд.
Бахчисарай, Олег Яковенко
Бахчисарай. Другие новости 05.07.21
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