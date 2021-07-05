В Крыму пришлось остановить уборочную кампанию

В Крыму из-за летних паводков пришлось остановить уборочную кампанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 июля в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков, в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах – от 20 мм до 85 мм.

«В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым. В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий, – сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. – Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется».

По словам чиновника, поля, на которых зафиксируют гибель посевов, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации; минсельхоз направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство; после их подтверждения будет определена сумма ущерба и его возмещения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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