Крымчанам придется доказывать факт проживания в зоне подтопления через суд

Во время дождевых паводков, начавшихся в Крыму 17 июня, подтопило 730 жилых домов в разных районах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 4 июля вода зашла в 120 зданий Бахчисарайского района, 5 домов полностью разрушены.

За весь период сильных ливней спасатели эвакуировали 1 тысячу 947 человек, в том числе 356 детей. В данный момент в пунктах временного размещения остаются 169 человек.

Комиссии по оценке ущерба имущества составили уже 1 тысячу 217 актов на общую сумму 225 миллионов рублей. Пока выплачено 140 млн.

279 граждан, обратившихся с заявлениями на компенсацию ущерба, получили отказ: они должны доказать факт своего проживания в зоне подтопления через суд.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что пострадавшие от наводнения жители Бахчисарайского района так же получат компенсации за поврежденное имущество.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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