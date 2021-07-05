Кремль может сменить кураторов юга России – этот вопрос сейчас активно обсуждается в околоправительственных кругах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению экспертов, существующая модель управления в этом регионе себя исчерпала, и московские чиновники все чаще высказывают недовольство ситуацией на местах.

Так, глава Росказначейства Роман Артюхин раскритиковал темпы финансового оздоровления Ингушетии, министр промышленности и торговли Денис Мантуров обозначил курс на огосударствление стратегических предприятий Северной Осетии, а ход реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя уже который год вызывает массу вопросов.

Инсайдеры сообщают, что в СКФО могут поменять Юрия Трутнева на Марата Хуснуллина – это, помимо прочего, позволило бы политически сблизить два мусульманских центра страны – Махачкалу и Казань.

В кураторы ЮФО «сватают» Татьяну Голикову и Александра Новака – фигуры неоднозначные, но, тем не менее, имеющие определенное влияние.

«На этом фоне особенно показателен кейс Абхазии и Южной Осетии, которые ранее управлялись и финансировались фактически как 2 дополнительных субъекта СКФО, – пишет telegram-канал «Акценты». – Однако, как и от других регионов СКФО, от Абхазии с РЮО теперь требуется большая бюджетная самостоятельность. Отсюда – анонсы проекта по сборке холодильников «Саратов» и запуск «Библио-Глобус» туркластера в Тамыше».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.07.21

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