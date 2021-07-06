Экс-вице-спикер Госдумы заявил, что официальный статус Крыма не соответствует его реальной сущности

Официальный статус Крыма не соответствует его реальной сущности. Такое мнение высказал депутат Государственной думы I, II (был вице-спикером) и IV созывов; председатель Международного Славянского Совета (с мая 2017 года), главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук Сергей Бабурин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный политик настаивает, что с административно-территориальной точки зрения Республику Крым и Севастополь нужно объединить в Таврический край. Об этом он заявил на пресс-конференции центре «Россия сегодня» в Симферополе.

«Иметь русскую республику в составе Российской Федерации нелепо. Поэтому я, не скрывая, говорю, что нам необходимо восстановить историческую традицию Российской империи, чтобы юг России был представлен Таврическим краем, Краснодарским краем, Ставропольским краем, – цитирует Бабурина «Крымский вестник». – Я чту Конституцию и наличие республиканского статуса Крыма, но считаю это неким рудиментом, который требует конституционного совершенствования».

Бабурин утверждает, что в составе края прав и свобод у крымчан не уменьшится, зато Россия «избавится от наследия, и сегодня порождающего сепаратные админстративно-национально-территориальные структуры».

По мнению экспертов, предложение экс-депутата логично: республиканский статус был необходим только в украинские времена, чтобы хоть как-то защититься от Киева, сейчас же Крым не вписывается в ряд национальных республик, создаваемых для титульных наций, а является «типичным краем».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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