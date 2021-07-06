Врачи уверяли, что само пройдет: в Крыму погибли молодая женщина и новорожденный

В Крыму молодая женщина и новорожденный ребенок умерли из-за того, что врачи в упор не видели признаков ковида и надеялись, что «все пройдет».

Как неоднократно сообщал «Новый День» , заболеваемость коронавирусом в Крыму стремительно растет. Растет и смертность. Так, за минувшую неделю только по официальным данным от инфекции скончались 58 человек, а за предыдущую семидневку – 42.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко еженедельно подчеркивает: в подавляющем большинстве случаев к летальному исходу привело позднее обращение за медицинской помощью.

Однако практика показывает, что привлечь внимание врачей и получить помощь своевременно в Крыму не так просто.

27-летняя крымчанка почувствовала недомогание 9 июня. Женщина была беременна – считается, что к этой категории пациентов медики относятся с повышенным вниманием, особенно в период эпидемий. Однако в этом случае врачи предпочли консультировать крымчаку по телефону, уверяя, что поводов для беспокойства нет, нужно подождать еще день и все пройдет. А когда женщина попросила направление в перинатальный центр Симферополя, заявили: «там бы никому не было до вас дела».

Поскольку крымчанке становилось все хуже, родственники несколько раз обращались в «скорую», но приезжавшие на вызов медики ни разу не предложили пройти тест на COVID-19 ни пациентке, ни членам ее семьи.

Только через 6 дней беременную на «скорой» доставили в Красногвардейскую больницу, где ее приняла заведующая терапией Ольга Павловская.

«Проведя осмотр, медик заявила, что хрипов нет. Был диагностирован ларинготрахеит, а постоянная отдышка – списана на «бронхоспазм». В конце приема Павловская исключила госпитализацию, заявив, что в больнице коронавирус, и на порог терапии никто никого не пустит, – пишут «Примечания». – Врач посоветовала купить аппарат для ингаляций, спрей для лечения горла и вернула пациентку лечиться домой. Также было отказано в рентгене легких, «вредном для беременных».

Но уже на следующий день пациентку пришлось госпитализировать в реанимацию Восходненской больницы: она начала задыхаться и почти не могла передвигаться. Рентген показал 80% поражения легких.

По словам родственников женщины, руководство больницы отказывалось переводить больную в Симферополь, ссылаясь на отсутствие результатов ковид-теста. В итоге пришлось вызывать санавиацию.

Сначала женщину доставили в Симферопольскую горбольницу №7, затем перевели в ковидный госпиталь.

Через 10 дней крымчанка умерла. Ей успели сделать кесарево сечение: недоношенная девочка родилась живой, но на следующие сутки тоже скончалась. Тело матери и ребенка кремировали, и теперь проверить адекватность действия врачей на всех этапах развития болезни практически невозможно.

Однако родственники намерены организовать расследование смерти и привлечь к ответственности медиков, своевременно не диагностировавших смертельно опасную болезнь.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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