Число зараженных ковидом в Крыму превысило 50 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 334 случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 больной приехал из-за границы. От ковида умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК официально зафиксировано 50 тысяч 313 инфицированных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 552 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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