Севастополь стал лидером России по росту цен на морковь: с начала года этот корнеплод подорожал более чем в 3 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», морковь в Севастополе стоит в среднем 111,7 руб за килограмм. Это не самый высокий показатель в стране: дороже на Чукотке, в Якутии и Магадане. Севастополь и соседний Крым тоже вошли в пятерку регионов с самой дорогой продукцией. Но расположились на 4 и 5 месте.

А вот по росту цены Севатполю в РФ нет равных: с начала года оранжевый корнеплод подорожал на 213,76%. Крым по этому показателю пропустил вперед Башкирию и расположился на 3 месте – рост составил 204,3%.

Средняя цена на морковь в РФ в конце I квартала составляла 76,9 руб за килограмм, – отмечает telegram-канал «Территория Крым», – средние темпы роста цены с начала года – плюс 117,54%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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