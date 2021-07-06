Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира-2021 в Москве, который пройдёт с 21 по 29 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запрет на участие сборной в чемпионате наложен Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Ассоциацией пляжного футбола Украины.

Между тем, украинские пляжные футболисты участвовали в отборочном туре к ЧМ и пробились в финальную часть, заняв второе место среди лучших четырёх команд на европейском отборе.

Киевские СМИ сообщают, что ранее вице-президент АФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и ставил перед командой от руководства футбольных ассоциаций Украины цель – добыть путевку на чемпионат мира в России. Команде были обещаны призовые за попадание на турнир.

В чемпионате мира в Москве примут участие 16 команд. Жеребьёвка пройдёт в Цюрихе 8 июля.

Отметим, что украинские футбольные функционеры регулярно выступают с антироссийскими заявлениями и открыто поддерживают лозунги украинских националистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.21

В Киеве раскрыли боевые возможности украинского флота по отражению «российской агрессии». / Севастополь стал лидером России по росту цен на морковь. / Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»